Havza Öğretmenevi, Havza MTAL tarafından yenileniyor

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından Havza Öğretmenevi'nde yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, 19 oda, 42 yataklı Havza Öğretmenevi'nin Havza MTAL tarafından mobilyaları yenilenerek bakımları tamamlanan 8 odasını inceledi ve Öğretmenevi Müdürü Hakan Aydın, Havza MTAL Müdürü Gültekin Çeribaş, Müdür Yardımcısı Onur Tekin ve Mobilya ile İç Mekan Tasarımı Alanı Öğretmeni Mustafa Acar'dan bilgiler aldı.

Havza Öğretmenevi Müdürü Hakan Aydın, 8 odada çalışmaların tamamlandığını ve geri kalan odaların da kısa sürede elden geçirilerek yenileneceğini belirtti.

Havza MTAL Müdürü Çeribaş, yenileme çalışmaları kapsamında okul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından 7 adet televizyon dolabı, 19 adet komodin ve iki adet elbise dolabı imal edildiğini, 16 adet yatağın baş kısımları sökülerek yenilenmesinin sağlandığını ifade ederek, "Okulumuz imkanları ile kamu ve özel sektöre iş yapmaktayız. Yapılan işlerde öğrencilerimiz hem el becerilerini geliştirme imkanı buluyor hem de döner sermaye ile okul harçlıklarını çıkarıyorlar. Ayrıca kamunun bu tür yenileme çalışmalarında ciddi tasarruf etmesine katkı sunuyoruz." dedi.

Mobilya ile İç Mekan Tasarımı Alanı Öğretmeni Mustafa Acar da bu tür uygulamalar ile öğrencilerin mesleki tecrübe kazandıklarını ve daha fazla el becerisi kazandıklarını belirtti.

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise Havza Öğretmenevi'nin ilçenin konumu itibari ile yılda çok sayıda kişiye hizmet verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Burası bizim için önemli bir kurum. Buranın yenilenmesi ve düzenli çalışması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Havza MTAL tarafından Öğretmenevi'miz odalarında yenileme ve bakım çalışmaları yapıldı. Bu sayede kurumumuz ciddi manada tasarruf sağlamış oldu. Aynı zamanda mesleki eğitim alan öğrencilerimiz de hem mesleki becerilerini arttırdılar hem de para kazandırdılar. Havza MTAL teknik imkanları ile tüm kurum ve kuruluşlarımızın hizmetinde. Yenileme çalışması yapacak tüm kamu ve özel kuruluşlarımızı okulumuza bekliyoruz. Bu şekilde hem tasarruf edecekler hem de eğitim alan öğrencilerimize destek olacaklar."