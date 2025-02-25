Samsun'da marangoz atölyesinde uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu ele geçirilen marangoz atölyesinde 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu ele geçirilen marangoz atölyesinde 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen marangoz atölyesine operasyon düzenledi.
İş yerinde arama yapan ekipler, dolapların arkasına saklanmış 2 kilo 229 gram sentetik uyuşturucu, 63 gram kokain, 52 uyuşturucu hap, 8,25 gram esrar, hassas terazi ile biber gazı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan E.İ. ve Ö.B. emniyete götürüldü.
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