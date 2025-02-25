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        Samsun'da marangoz atölyesinde uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu ele geçirilen marangoz atölyesinde 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:24
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        Samsun'da marangoz atölyesinde uyuşturucu ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu ele geçirilen marangoz atölyesinde 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen marangoz atölyesine operasyon düzenledi.

        İş yerinde arama yapan ekipler, dolapların arkasına saklanmış 2 kilo 229 gram sentetik uyuşturucu, 63 gram kokain, 52 uyuşturucu hap, 8,25 gram esrar, hassas terazi ile biber gazı ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan E.İ. ve Ö.B. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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