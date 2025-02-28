Samsun 19 Mayıs Polis MYO'nun zorlu meskun mahal eğitimi görüntülendi
Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'nda zorlu meskun mahal eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin görüntüleri yayımlandı.
Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'nda zorlu meskun mahal eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin görüntüleri yayımlandı.
Zorlu kış şartlarına rağmen eğitimlerini başarıyla tamamlayan 22. Dönem öğrencilerinin görüntüleri, Polis Akademisinin X hesabından paylaşıldı.
Görüntülerde, kar yağışının etkili olduğu Samsun'da öğrenciler çıktıkları içtimada "Günaydın" diyerek eğitime başladı.
Spor yapan öğrenciler, silah kullanmayı öğrenmenin yanı sıra traktör lastiğiyle zorlu eğitim aldı.
Öğrencilerin "ay yıldız" şeklinde kümelenerek şınav çekmeleri de kayıtlarda yer aldı.
Meskun mahalde alınacak tedbirler ile müdahale yöntemleri de görüntülendi.
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