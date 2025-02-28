Samsun'da yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Samsun'da kar kalınlığının yaklaşık bir metreye ulaştığı yüksek kesimlerde yem bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve soğuk havada doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlara yönelik çalışma yaptı.

Asarcık ilçesinde kar kalınlığının yaklaşık bir metreye ulaştığı bölgelere giden ekipler, yabani hayvanlar için yem takviyesinde bulundu.

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Engin Yılmaz, yaban hayvanlarının kış mevsiminden olumsuz etkilenmemesi için yaklaşık bir ton yem bıraktıklarını söyledi.

Zorlu kış şartlarında yaban hayatını desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Yılmaz, özellikle kentin yüksek bölgelerine yem bırakmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.