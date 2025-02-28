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        Vezirköprü'de muhtarlar bir araya geldi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde muhtarlar Ramazan ayı öncesi düzenlenen birlik beraberlik etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:38 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:38
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        Vezirköprü'de muhtarlar bir araya geldi
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde muhtarlar Ramazan ayı öncesi düzenlenen birlik beraberlik etkinliğinde bir araya geldi.

        Muhtarlar, Vezirköprü Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Kılıç'ın öncülüğünde düzenlenen bir restoranda buluştu.

        Program, kahvaltı ikramı ve yapılan duanın ardından sona erdi.

        Etkinliğe, Vezirköprü İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Doğan, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya ile muhtarlar katıldı.

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