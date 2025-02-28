Samsun'da uyuşturucuya 3 gözaltı; özel odada kenevir yetiştirmiş

SAMSUN'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, İ.B.'nin (26) adresinde özel olarak hazırlanmış odada kenevir yetiştirdiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda İ.B., C.A. (31) ve E.A. (17) gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 256 gram metamfetamin, 170 gram esrar, 12 kök kenevir, iklimlendirme sistemi, 2 ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi. Diğer yandan İ.B.'nin, Canik ilçesindeki evinde özel olarak inşa edilmiş, iklimlendirme ve ışıklandırma sistemlerinin bulunduğu odada kenevir yetiştirdiği tespit edildi.

Soruşturma sürüyor.