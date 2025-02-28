193 yıllık zengin kız fakir oğlan hikayesi "Aşk İksiri" yeniden seyirciyle buluşacak

ERKUT KARGIN - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), komik opera türlerinden biri olarak gösterilen "Aşk İksiri"ni sanatseverlerle buluşturacak.

Dünya prömiyeri 1832'de Milano'da yapılan, librettosu Felice Romani'ye, müziği opera tarihinin önemli bestecilerinden Gaetano Donizetti'ye ait "Aşk İksiri" yazıldığından bu yana birçok kez farklı yorumla sanatseverlerle buluştu.

Dünyada en çok sahnelenen opera türlerinden biri olan eser, Samsun Devlet Opera ve Balesince tekrar sahneye taşınıyor.

Son provaları tamamlanan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde 1 Mart Cumartesi saat 20.30'daki prömiyerinin ardından 3 ve 24 Mart'ta yeniden beğeniye sunulacak.

- "Eseri bir masal gibi düşündük"

Eserin rejisörü Aydın Buğra Güven, temsilin genel provası sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, prömiyer için heyecanlandıklarını söyledi.

Eserin 193 yaşında olduğunu belirten Güven, "Çok yaşlı bir opera ama bu kadar yaşlı olmasına rağmen konusu çok genç, hiç değişmeyen sınıf çatışması. Bu çatışmanın sonucunda yine aşk kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir aydır sahne provalarını sürdürdüklerini aktaran Güven, "Teknik ekip ve sanatçılar olarak sahne üzerinde ve sahne gerisinde yaklaşık 200-250 kişi emek veriyor esere. Eseri bir masal gibi düşündük. Zaten dekorlarımızı, ışıklarımızı gördüğünüzde anlayacaksınız. Sanatseverler bir çerçeve içerisinde izleyecekler eseri. Herkesi masalımıza bekliyoruz." dedi.

- "7'den 70'e herkesin izleyebileceği ve zevk alabileceği bir opera"

Eserde "Giannetta" rolünü üstlenen Sezen Alanbay, karakterinin başroldeki Adina'nın çok yakın arkadaşı olduğunu belirterek, "Çok güzel ve çok eğlenceli bir eser. Eseri çalışırken çok keyif aldım. Dilerim seyircimiz de eseri çok beğenir, çok eğlenir tek dileğimiz bu." diye konuştu.

"Dr. Dulcamara" rolünü üstlenen Tuncay Kurtoğlu da karakterinin şarabı aşk iksiri olarak pazarladığını anlatarak, "İnsanlar inanıyor ve eserin sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. 'Eğlenceli bir opera' diyebiliriz. Oldukça hareketli bir opera. Dulcamara karakteri girdiği zaman biraz daha fazla hareketleniyor ortalık. Bence 7'den 70'e herkesin izleyebileceği ve zevk alabileceği bir opera. Bütün sanatseverleri bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.