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        Havza'da "Karagöz Müze Bekçisi" tiyatro oyunu sahnelendi

        Samsun'un Havza ilçesinde "Karagöz Müze Bekçisi" çocuk tiyatrosu sahneye konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 21:49 Güncelleme: 04.03.2025 - 21:57
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        Havza'da "Karagöz Müze Bekçisi" tiyatro oyunu sahnelendi
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        Samsun'un Havza ilçesinde "Karagöz Müze Bekçisi" çocuk tiyatrosu sahneye konuldu.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında Samsun'un ilçelerinde sahnelenen "Karagöz Müze Bekçisi" tiyatrosu, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde minik sanatseverlerle buluşturuldu.

        Tek perdelik oyunda, Hacivat, Karagöz, Beberuhi başta olmak üzere çeşitli karakterler beğeniye sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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