Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bilgin'den Havza TSO'ya ziyaret

Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin, 2025 yılı Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF) çalışmaları kapsamında Havza Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar'ı ziyaret eden Bilgin, Havza TSO yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Bilgin, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nın (OKAF) 14-15 Nisan 2025 tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Kamu sektöründen çeşitli kurumların ve özel sektörden firmaların bir araya geleceği fuarda, hem öğrenciler ve mezunlar hem de sektör açısından kariyer noktasında önemli katkılar sağlayan fuarda, interaktif bir program çerçevesinde birçok sektöre ait kariyer fırsatlarının, meslek bilgilerinin ve istihdam süreçlerinin paylaşılması hedeflenmektedir. Fuarda sizleri de aramızda görmek bizleri mutlu edecek."

Havza TSO Başkanı Erkan Acar ise Havza'nın kısa bir süre içerisinde istihdam merkezi haline gelmesi için gerekli adımların atıldığını belirterek, "Havza OSB ile bölgedeki istihdam ihtiyacı karşılanacak. İnşallah bu gelişmeler olurken Havza OSB’de farklı alanlarda yatırım yapan firmalarımız yine farklı sektörlerden yüzlerce gencimiz burada iş bulacaklar. Havza TSO olarak gençlerimize ve iş gücü ihtiyacı olan firmalarımıza yardımcı olmak adına fuarda yerimizi alacağız." dedi.