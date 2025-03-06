Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bilgin'den Havza TSO'ya ziyaret

        Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin, 2025 yılı Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF) çalışmaları kapsamında Havza Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 09:00 Güncelleme: 06.03.2025 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bilgin'den Havza TSO'ya ziyaret
        ABONE OL

        Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin, 2025 yılı Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF) çalışmaları kapsamında Havza Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

        Havza TSO Başkanı Erkan Acar'ı ziyaret eden Bilgin, Havza TSO yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

        Bilgin, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nın (OKAF) 14-15 Nisan 2025 tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirterek, şunları söyledi:

        "Kamu sektöründen çeşitli kurumların ve özel sektörden firmaların bir araya geleceği fuarda, hem öğrenciler ve mezunlar hem de sektör açısından kariyer noktasında önemli katkılar sağlayan fuarda, interaktif bir program çerçevesinde birçok sektöre ait kariyer fırsatlarının, meslek bilgilerinin ve istihdam süreçlerinin paylaşılması hedeflenmektedir. Fuarda sizleri de aramızda görmek bizleri mutlu edecek."

        Havza TSO Başkanı Erkan Acar ise Havza'nın kısa bir süre içerisinde istihdam merkezi haline gelmesi için gerekli adımların atıldığını belirterek, "Havza OSB ile bölgedeki istihdam ihtiyacı karşılanacak. İnşallah bu gelişmeler olurken Havza OSB’de farklı alanlarda yatırım yapan firmalarımız yine farklı sektörlerden yüzlerce gencimiz burada iş bulacaklar. Havza TSO olarak gençlerimize ve iş gücü ihtiyacı olan firmalarımıza yardımcı olmak adına fuarda yerimizi alacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Bile bile lades: Cuesta
        Bile bile lades: Cuesta
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum
        Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum
        Sinop'ta heyelan! 3 ev yıkıldı, 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta heyelan! 3 ev yıkıldı, 4 kişi yaralandı
        İstihdama 296 milyar TL destek
        İstihdama 296 milyar TL destek
        "Bir kulübün hakim olduğu sistem var"
        "Bir kulübün hakim olduğu sistem var"
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Samsunspor Futbol Direktörü Çapa: Yabancı hakemlerin maçlarımızı yönetmesi...
        Samsunspor Futbol Direktörü Çapa: Yabancı hakemlerin maçlarımızı yönetmesi...
        Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
        Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Masal Şatosu" müzikalini sahneleyecek
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Masal Şatosu" müzikalini sahneleyecek
        Şehit pratisyen hekim Koray Arslan'ın cenazesi Samsun'a getirildi
        Şehit pratisyen hekim Koray Arslan'ın cenazesi Samsun'a getirildi
        Uçurtma Vakfı 50 engelliyi tekerlekli sandalyeyle buluşturdu
        Uçurtma Vakfı 50 engelliyi tekerlekli sandalyeyle buluşturdu
        Samsun'da "Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası" bilgilendirme toplantısı dü...
        Samsun'da "Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası" bilgilendirme toplantısı dü...