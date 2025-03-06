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        Samsun'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:23 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:23
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        Samsun'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı
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        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın, tedavi altına alındı.

        Balaç Mahallesi 1056 Sokak'ta yalnız yaşayan Dursune Okur'a (59) ulaşamayan komşuları durumu 112 Acil Sağlık ile polis ekiplerine bildirdi.

        Eve gelen sağlık ekipleri, odada yatan Okur'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

        Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Okur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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