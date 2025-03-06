Samsun'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın, tedavi altına alındı.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın, tedavi altına alındı.
Balaç Mahallesi 1056 Sokak'ta yalnız yaşayan Dursune Okur'a (59) ulaşamayan komşuları durumu 112 Acil Sağlık ile polis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, odada yatan Okur'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.
Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Okur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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