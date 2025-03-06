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        Minibüs direğe çarptı; kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan sürücü öldü

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan yolcu minibüsünün sürücüsü Mehmet Çakır (64), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:15
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        Minibüs direğe çarptı; kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan sürücü öldü
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        SAMSUN'un Atakum ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan yolcu minibüsünün sürücüsü Mehmet Çakır (64), hayatını kaybetti. Aydınlatma direğine çarpan minibüste hasar oluştu.

        Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi Toplu Konut Bulvarı'nda saat 08.00 sıralarında yolcu almak için durağa giden Mehmet Çakır'ın kontrolünü yitirdiği yolcu minibüsü, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Çakır, kurtarılamadı. Çakır'ın seyir sırasında kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

        Soruşturma sürüyor.

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