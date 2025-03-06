Özel bireyler ve yaşlılar "sanat atölyesi"nde vaktin nasıl geçtiğini anlamıyor

ERKUT KARGIN - Samsun'un Havza ilçesindeki Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezindeki yaşlılar ve özel gereksinimli bireyler, "sanat atölyesi"nde el becerilerini geliştiriyor.

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde yaklaşık 20 yıl önce kurulan "sanat atölyesi"nde yaşlılar ve özel bireyler, örgü, seramik ve süs eşyası gibi ürünler yapıyor.

Havza Halk Eğitimi Müdürlüğüyle geçen sene işbirliği yapan kurum, bir usta öğreticiyle halı dokuma tezgahı temin ederek dokuma kursu da verdi.

Merkezin müdürü Yusuf Duru, yaşlıların ve özel gereksinimli bireylerin halı dokuma kursuna ilgi göstermesinin ardından Havza Yerel Eylem Grubu Derneği ile iletişime geçerek "Havza huzurevi sanat atölyesi dokuma tezgahı alımı" projesini hazırladı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) kabul edilen projeyle üç dokuma tezgahı hibe edilince, merkezdekiler yeni bir uğraş daha edindi.

- Yaptıkları ürünler psikolojik açıdan rahatlatıyor

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yusuf Duru, AA muhabirine, sakinlerinin atölye çalışmalarından çok memnun olduğunu söyledi.

Atölyede birbirinden kıymetli ürünler ortaya çıktığını anlatan Duru, "Atölyelerimizde sakinlerimizin hem zihinsel gelişimlerine katkı sunuyoruz hem psikolojik destek oluyor onlara, iş, uğraş terapisi bağlamında verimli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda da birbirinden güzel ürünler elde ediyoruz. Bu hem kuruluşumuzun tanıtımı anlamında hem sakinlerimizin gelişimi anlamında bize çok katkı sunuyor." diye konuştu.

TKDK ile iletişime geçip Havza Yerel Eylem Grubu Derneği ile proje üretip dokuma tezgahı temin ettiklerini belirten Duru, "El sanatları hocamızı da Halk Eğitime göndererek halı dokuma sertifikası aldık. Şimdi burada kendi kendimize halı dokuma işini devam ettiriyoruz. Güzel bir atölye oluştu burada. İlgili yetkililere tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Sanat atölyesindeki çalışmaları artırmaya devam edeceklerini anlatan Duru, şunları kaydetti: