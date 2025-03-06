Samsun'da kaçak silah ve tütün operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Şüphelinin iş yerinde arama yapan ekipler, 2 bin 800 dal doldurulmuş makaron, 800 dal boş makaron, 8 kilogram kıyılmış tütün, 2 ruhsatsız tabanca, 283 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği ve 17 av tüfeği kartuşu ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli F.A'nın (44) ikametinde bandrolsüz makaron (filtresiz sigara kağıdı) bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

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