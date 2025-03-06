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        Samsun'da kaçak silah ve tütün operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 09:50 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:09
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        Samsun'da kaçak silah ve tütün operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        SAMSUN(AA- Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen kaçak silah ve tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli F.A'nın (44) ikametinde bandrolsüz makaron (filtresiz sigara kağıdı) bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Şüphelinin iş yerinde arama yapan ekipler, 2 bin 800 dal doldurulmuş makaron, 800 dal boş makaron, 8 kilogram kıyılmış tütün, 2 ruhsatsız tabanca, 283 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği ve 17 av tüfeği kartuşu ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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