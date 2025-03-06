Havza protokolünden Kur'an kursu öğrencilerine hediye

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ve beraberindekiler, Kur'an kursunu ziyaret ederek çocuklara hediye verdi.

Kaymakam Ayvat, beraberindekilerle Çiftlik Mahallesi Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek burada Kur'an ve hafızlık eğitimi gören 25 öğrenci ile sohbet etti ve kurs faaliyetleri hakkında Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı ve kurs görevlilerinden bilgi aldı.

Ayvat, Kuran eğitimi alan gençler ile hafız adaylarına başarılar dileyerek, "Bu ve benzeri kurumlarımız halkımızın dinini doğru şekilde öğrenmeleri için önemli faaliyetler yürütmekteler." dedi.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Ayvat, Kur'an eğitimi alan kursiyerler ile genç hafız adaylarına ayakkabı hediye etti. Hediyeleri Kaymakam Ayvat ve beraberindekiler dağıttılar.

Ziyaret sonrası Kaymakam Ayvat, Başkan ikiz ve beraberindekiler Çiftlik Mahallesi Muhtarı İlhami Demirdaş tarafından düzenlenen iftar programına katılarak mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı İlhami Demirdaş, Kaymakam Ayvat ve beraberindekilere katılımlarından ötürü teşekkür ederek, "Hep birlikte ekmeğimizi paylaşmanın tadına varmak için düzenlediğimiz iftarımıza hoş geldiniz." dedi.

Kaymakam Ayvat ise birlikte bereket olduğunu ifade ederek, "Rabbim bu mübarek günlerde birliğimizi daim eylesin. Bugün burada Çitlik Mahallesi sakinlerimiz ile ekmeklerini bölüşmek ve sofralarını misafir olmaktan onur duydum. Yüce Allah, ramazan ayının hürmetine azımızı bereketlendirsin, çoğumuzu hayır ile paylaşmayı hepimize nasip etsin." diye konuştu.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, TÜGVA İlçe Başkanı Semih Deniz ile mahalle sakinleri katıldı.