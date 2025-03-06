MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların, terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca, "Örgütün, terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir" ifadeleri yer aldı
Giriş: 06.03.2025 - 12:03 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:06
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