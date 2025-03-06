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        Samsun'da "Vefa Projesi" kapsamında ilaç ve gübre dağıtımı yapıldı

        Samsun'un Terme ilçesinde "Şehit ve Gazi Yakınlarına Vefa Projesi" kapsamında 15 şehit ve gazi yakını üreticiye, gübre ve ilaç dağıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 09:19 Güncelleme: 06.03.2025 - 09:22
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        Samsun'da "Vefa Projesi" kapsamında ilaç ve gübre dağıtımı yapıldı
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        Samsun'un Terme ilçesinde "Şehit ve Gazi Yakınlarına Vefa Projesi" kapsamında 15 şehit ve gazi yakını üreticiye, gübre ve ilaç dağıtımı gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Terme Tarım Kredi Kooperatifinin imzaladığı protokol kapsamında, 2022 yılında başlatılan "Şehit ve Gazi Yakınlarına Vefa Projesi" sürüyor.

        Proje kapsamında, ilçede yaşayan şehit yakını ve gazilerin tarım arazilerinin bahçe bakımları teknik personel tarafından yapıldı. Törende, 10 ton gübre ile yaklaşık 500 dekar alan için kahverengi kokarca ilacı 15 üreticiye teslim edildi.

        Dağıtım törenine, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ile protokol üyeleri katıldı.​​​​​​​

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