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        Samsun'da elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü öldü

        Samsun'un Atakum ilçesinde elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:09 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:15
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        Samsun'da elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü öldü
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        Samsun'un Atakum ilçesinde elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Çakır'ın kullandığı 55 M 1205 plakalı dolmuş olarak kullanılan minibüs, Körfez Mahallesi Honda Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarptı.

        Sağlık ekiplerince, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çakır'ın kalp krizi sonucu kaza yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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