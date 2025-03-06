Samsun'da elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü öldü
Samsun'un Atakum ilçesinde elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Çakır'ın kullandığı 55 M 1205 plakalı dolmuş olarak kullanılan minibüs, Körfez Mahallesi Honda Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarptı.
Sağlık ekiplerince, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çakır'ın kalp krizi sonucu kaza yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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