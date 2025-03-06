Bafra'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.K'nin (43) kullandığı 55 HJ 250 plakalı traktör, Samsun Sinop kara yolu Osmanbeyli Mahallesi kavşağında, S.G.A'nın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle S.G.A. yaralandı.
Olay yerine ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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