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        Bafra'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:14 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:27
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        Bafra'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.K'nin (43) kullandığı 55 HJ 250 plakalı traktör, Samsun Sinop kara yolu Osmanbeyli Mahallesi kavşağında, S.G.A'nın kullandığı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle S.G.A. yaralandı.

        Olay yerine ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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