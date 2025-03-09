Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'dan kısa kısa

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 12:05 Güncelleme: 09.03.2025 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'dan kısa kısa
        ABONE OL

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde iftar programı düzenlendi.

        19 Mayıs Engiz Spor Kulübü Derneği'nce Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen iftara, Kaymakam İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, protokol üyeleri, dernek üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Dernek Başkanı Salih Yaman, "İftar programının geleneksel hale getirilmesi için her yıl ramazan ayında bu anlamlı iftar programını düzenlemeyi düşünüyoruz. Katılan tüm hemşehrilerimize derneğimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

        - Milletvekili Kırcalı 19 Mayıs ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

        AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        İstiklal Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Kırcalı'ya 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Yazar eşlik etti.

        Ziyarette, 19 Mayıs ilçesinin son yıllarda yatırımlarla büyüdüğü ve göç alan bir ilçe haline geldiği vurgulandı.

        Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kırcalı, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'ndan bu sorun ve taleplerle ilgili bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!

        Benzer Haberler

        Samsun'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Korsan" balesini sahneledi
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Korsan" balesini sahneledi
        19 Mayıs Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası desteği sağlıyor
        19 Mayıs Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası desteği sağlıyor
        19 Mayıs'ta vatandaşlar iftar sofrasında buluştu
        19 Mayıs'ta vatandaşlar iftar sofrasında buluştu
        Havza'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi
        Havza'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi
        Samsun'da TSK Güçlendirme Vakfı yararına iftar programı düzenlendi
        Samsun'da TSK Güçlendirme Vakfı yararına iftar programı düzenlendi