Samsun'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Gülsan Sanayi Sitesi'nde mobilya imalatı yapılan 4 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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