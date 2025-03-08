19 Mayıs'ta vatandaşlar iftar sofrasında buluştu

19 Mayıs ilçesinde geleneksel iftar programı düzenlendi.

Yörükler Yardımlaşma, Dayanışma ve Yörük Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından Yörükler Mahallesi'nde düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özkan, dernek olarak 7 yıldır geleneksel hale gelen iftar programında üyeleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Programa destek veren 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'na teşekkür eden Özkan, bu geleneği devam ettireceklerini ifade etti.

Programa, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, dernek üyeleri, sivil toplum örgütleri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.