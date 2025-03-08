Samsun'da TSK Güçlendirme Vakfı yararına iftar programı düzenlendi

Samsun'un Atakum ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı yararına iftar programı düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla TSK Güçlendirme Vakfı yararına kentteki bir otelde, "Senede Bir Gün Kampanyası" sloganıyla iftar programı gerçekleştirildi.

Kadın girişimciler ile bağışçıların katıldığı programdan elde edilen gelir, TSK Güçlendirme Vakfına bağışlandı.

Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, programda yaptığı açıklamada, TSK Güçlendirme Vakfı yararına çok güzel bir organizasyon düzenlendiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin göz bebeği olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Çok zor bir coğrafyadayız ve onu desteklemek için Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının büyük çalışmaları var. ASELSAN, ROKETSAN ve bunun gibi milli teknoloji hamlesi yapan firmalarımıza öncülük eden TSK Güçlendirme Vakfını her daim desteklemeye devam edeceğiz. Burada da bunun önemli bir örneğini, ramazanın manevi atmosferiyle ve kadın girişimcilerin öncülüğünde hem Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak TSK Güçlendirme Vakfına önemli ve yararlı bir farkındalık kazandırıldı."

TSK Güçlendirme Vakfı Kurumsal İletişim Kıdemli Uzmanı Yağmur Demirel ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ve vakfın her zaman milletin desteğini yanında hissettiğini dile getirdi.