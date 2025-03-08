19 Mayıs Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası desteği sağlıyor

19 Mayıs Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları ramazan ayında da sürdürüyor.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ramazan kolileri, muhtarlar aracılığıyla ilçedeki dar gelirli ailelere ulaştırılıyor.

Bağış ve belediyenin kendi imkanlarıyla hazırlanan gıda kolileri, her gün belirlenen program dahilinde ekipler tarafından dağıtılıyor.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yaptığı açıklamada, ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin ayı olduğunu belirtti.

Ramazan boyunca dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yaşatmaya devam edeceklerini aktaran Topaloğlu, "Sevgi ve dayanışmanın arttığı bu mübarek Ramazan ayında, tüm komşularımıza sağlık, huzur ve bereket diliyorum. Hayırlı ramazanlar." ifadelerini kullandı.​​​​​​​