CHP Samsun İl Yönetiminden Havza'da esnaf ziyareti

CHP Samsun İl Başkanlığınca Havza'da esnaf ziyareti gerçekleştirildi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu ile il yönetim kurulu üyeleri, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit ve partililer ile bir araya gelerek İnönü Mahallesi ve Kazım Paşa Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı, broşür dağıttı.

Özdağ, Mehmetçik Meydanı'nda yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Haftası dolayısıyla insan haklarını hatırlamak ve hatırlatmak amacıyla basın açıklaması düzenlediklerini söyledi.

Haftayı kutlayarak değil, hak ihlallerine karşı ses yükselterek geçirdiklerini anlatan Özdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman savunduğumuz gibi hukukun üstünlüğü, adalet, özgürlük, kişi güvenliği ve insan onuru, siyaset üstü ve tartışılmaz ilkelerdir. Bu ilkelerin ayaklar altına alınması ise sadece bireylerin değil, toplumun tümünün geleceğini karartır." dedi.

Açıklamasının ardan CHP Havza İlçe Başkanlığı binasında Özdağ’ın başkanlığında İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.