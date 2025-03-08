Havza'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi

Havza ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ilçe binasında düzenlenen programda konuşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Sena Deniz Türk, kadının emeğiyle üreten, yüreğiyle büyüten, iradesiyle yön veren bir medeniyetin taşıyıcısı olduklarını belirterek, "Geçmişten günümüze kadın bizim toplumumuzun temel taşı olmuştur. Partimiz, kadının siyasette değer bulduğu bir kapı. Kadına her zaman değer veren ve bunu her fırsatta dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi iletirim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

İftar programının ardından ilçe teşkilatındaki kadınlara çiçek ve hediye takdim edildi.