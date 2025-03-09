Çarşamba'da kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 55 bin 482 lira para cezası uygulandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 55 bin 482 lira para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda 6 kişinin kumar oynadığı belirlendi.
Bu kişilere toplam 55 bin 482 TL para cezası kesilirken, iş yeri sahibi F.Ö. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Operasyon sırasında 700 TL nakit paraya da el konuldu.
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