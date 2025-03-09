Çarşamba'da kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi

Bu kişilere toplam 55 bin 482 TL para cezası kesilirken, iş yeri sahibi F.Ö. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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