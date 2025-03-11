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        Samsun'da "Ruhsal Hastalıklar Dayanışma Hattı" vatandaşlara hizmet veriyor

        Samsun'da ruhsal hastalıklarla mücadele ve erken teşhis amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan "Ruhsal Hastalıklar Dayanışma Hattı" vatandaşlara destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:59 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:05
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        Samsun'da "Ruhsal Hastalıklar Dayanışma Hattı" vatandaşlara hizmet veriyor
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        Samsun'da ruhsal hastalıklarla mücadele ve erken teşhis amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan "Ruhsal Hastalıklar Dayanışma Hattı" vatandaşlara destek oluyor.

        Depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, kaygı bozukluğu, bipolar, şizofreni gibi ruhsal hastalıklarla mücadele amacıyla kurulan hatta başvuran hastalar, birebir psikologlarla görüşebiliyor.

        112 Acil Merkezi binasında kurulan Ruhsal Hastalıklar Dayanışma Hattı'nda doktorlar, psikologlar ve çağrı karşılama personeli görev yapıyor.

        Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, gazetecilere yaptığı açıklamada, çeşitli ruh sağlığı sorunları olan vatandaşların danışma hattını aradığını ve onlara yardımcı olduklarını söyledi.

        Danışma hattında doktor, psikolog ve sağlık çalışanlarının hizmet verdiğini söyleyen Uras, "Gerektiği halde Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikologlarımızla görüşmeler sağlanıyor. Kanserde erken teşhisin önemini biliyoruz. Bu nedenle, önceden meme veya rahim kanseri taraması yaptırmış ancak bir sonraki taramasını geciktirmiş hastalarımızı arayarak tarama yapmaları konusunda bilgilendiriyoruz. Tarama yapmaları için KETEM'e yönlendiriyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın fiziksel ve ruhsal tam bir iyilik halinde olmalarını istiyoruz ve her zaman onların yanındayız." dedi.

        Ruhsal Hastalıklar Dayanışma Hattı'nda görevli psikolog Selin Yıldırım ise 7 gün saat 9.00 ila 18.00 arasında hizmet verdiklerini söyledi. Danışma hattının 2024 yılından bu yana aktif olarak çalıştığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Tüm ruhsal hastalıklardan mustarip vatandaşlarımız da bizi arıyor. Genellikle şizofreni ve bipolar hastalarımız bize daha fazla ulaşıyor. Çağımızın hastalığı kaygı bozukluğu olan vatandaşlarımız da çok sık şekilde arıyor. Biz yüz yüze görüşmelerle hastalarımızı desteklemeye çalışıyoruz."

        Vatandaşlar Ruhsal Hastalıklar Dayanışma Hattı'ndan, "0362 311 25-22-24" numaralarını arayarak hizmet alabiliyor.

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