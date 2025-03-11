Samsun'da 18 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda, 18 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda, 18 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Kentte belirlenen bir iş yeri ile ikamette arama yapan ekipler, 18 bin sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan Y.İ. (31) emniyete götürüldü.
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