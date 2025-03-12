Avrupa Şampiyonasında 3 'üncü olan Güne memleketine geldi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Avrupa serbest stilde 3'üncü olan Resul Güne memleketine döndü.

Serbest stilde U23 Avrupa Şampiyonasında bronz madalya alarak 3'üncü olan Resül Güne'yi Bafra Belediye binasında, Başkan Hamit Kılıç karşıladı.

Arnavutluk’un Tiran kentinde 8-14 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, serbest stil 97 kilogramda bronz madalya alan Bafralı sporcu Resul Güne'yi tebrik eden Kılıç, "Resul Güne, genç yaşına rağmen uluslararası arenada önemli bir başarı elde etti. Genç sporcumuza her zaman desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu başarı, Bafra ve Türk güreşi için gurur kaynağı oldu. Başarısıyla göğsümüzü kabartan sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.