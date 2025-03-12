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        Samsun'da sahipsiz hayvanlara "konforlu" barınak inşa ediliyor

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahipsiz hayvanlar için tam donanımlı hayvan hastanesi, bakım odaları, köpek kulübeleri, kedi evi, sosyal tesisler ve gezinti alanın bulunduğu konforlu barınak inşa ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 16:02 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:02
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        Samsun'da sahipsiz hayvanlara "konforlu" barınak inşa ediliyor
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahipsiz hayvanlar için tam donanımlı hayvan hastanesi, bakım odaları, köpek kulübeleri, kedi evi, sosyal tesisler ve gezinti alanın bulunduğu konforlu barınak inşa ediliyor.

        Çarşamba Belediyesi, 12 bin 173 metre proje alanı ve 2 bin 260 metrekare inşaat alanı bulunan Hayvan Bakımevi yapıyor.

        Bakımevinde tam donanımlı hayvan hastanesi, bakım odaları, köpek kulübeleri, kedi evi, sosyal tesisler ve gezinti alanları bulunacak. Barınakta yaralı ve güçten düşmüş sahipsiz hayvanlara 7 gün 24 saat bakım hizmeti sunulacak.

        İnşaat çalışmasını inceleyen Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanlar için korunaklı doğal yaşam alanı oluşturduklarını söyledi.

        Bakımevinin tamamlanmasıyla birlikte sahipsiz hayvanlara güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı sunacaklarını anlatan Dündar, "Modern ve donanımlı tesis olarak hizmet verecek bakımevinde, hayvanların bakım, beslenme ve sağlık ihtiyaçları karşılanmış olacak. Yakın zamanda tamamlanacak olan projeyle, sahipsiz hayvanlara yönelik kapsamlı ve sürdürülebilir bir bakım merkezini faaliyete geçireceğiz." dedi.

        Öte yandan Dündar ve beraberindeki Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Resul Doğan tesisin inşaat çalışması hakkında çalışanlardan bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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