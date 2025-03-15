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        Lise öğrencileri kamu binalarında enerji kayıplarının önlenmesine yönelik sistem geliştirdi

        BATUHAN DİŞBUDAK - Tokat'ta yaşayan lise öğrencileri, kamu binalarında enerji kayıplarının önlenmesine yönelik izleme ve müdahale sistemi (ETHUB) geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:01
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        Lise öğrencileri kamu binalarında enerji kayıplarının önlenmesine yönelik sistem geliştirdi
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        BATUHAN DİŞBUDAK - Tokat'ta yaşayan lise öğrencileri, kamu binalarında enerji kayıplarının önlenmesine yönelik izleme ve müdahale sistemi (ETHUB) geliştirdi.

        Tokat Erbaa Yılmaz Kayalar Fen Lisesi 11. sınıf öğrencileri Muhammed Emre Dalaklı, Yiğit Uzun ve Mehmet Enes Uzun, geliştirdikleri projeyle okul ve hastane gibi kamu binalarında tüm odaları eşit ısıya ulaştırarak enerjide tasarruf​​​​​​​ sağlamayı ve dışa bağımlılığın önüne geçilmesini hedefliyor.

        Proje, 24-26 Şubat'ta Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) düzenlenen TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda sergilendi.

        Projeyi geliştiren öğrencilerden Uzun, AA muhabirine, daha önceden arkadaşlarıyla kaldığı yurtta odaların belli sıcaklıkta kalmadığına, bir oda çok sıcakken diğer odanın soğuk olduğuna dikkati çekerek, odalarda belli bir stabil sağlayabilmek için projeyi hayata geçirmek istediklerini söyledi.

        - "Çok daha düşük maliyetle çok daha büyük etki yaratmaya çalıştık"

        Bu süreçte enerjiyi verimli kullanabilmek için birçok proje yapıldığını ve çok paralar harcandığını ifade eden Uzun, "Çok daha düşük maliyetle çok daha büyük etki yaratmaya çalıştık. Projemizde her birime ayrı ayrı sistem kurduk ve bu birimlerde hissedilen sıcaklığın etkisiyle birimlerin sıcaklığını stabilize tutmaya çalıştık. Mesela 10 A sınıfı ve 11 C sınıfı olsun, iki sınıfı örnek alalım. 10 A sınıfında sistem 19, 11 C sınıfında ise 24 derece olsun. Burada sistem hissedilen sıcaklık faktörüne göre bir sınıfı artırırken, diğer sınıfı düşürerek sınıf ısılarını stabilize etmeye çalışıyor." dedi.

        Öğrencilerden Dalaklı da sistemlerinin kamu binalarındaki sınıflar ve odalar arası sıcaklıkları izlediğini, bunları göz önünde bulundurarak veri kayıtlarını yaptığından bahsetti.

        Dalaklı, "Sistem, konfor standartlarına uygun olacak şekilde sınıflarımızın sıcaklık ayarını ayarlamaya çalışmakta. Adına ETHUB dediğimiz sistemimiz birbirleri arasında haberleşme yaparak bu verileri göz önünde bulundurmakta ve bölgesel uyarıları, yani ısı kayıpları tespitini yapabilmekte." bilgisini verdi.

        Uzun ise dünya genelindeki standartlara göre konforlu hissedilebilmesi için kamu binalarındaki ısının en fazla nem oranıyla 28 derece olması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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