Samsun'da 2 hükümlü yakalandı
–Samsun'un İlkadım ilçesinde, dolandırıcılık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
–Samsun'un İlkadım ilçesinde, dolandırıcılık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında toplam 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. ve K.E’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin saklandıkları adresler tespit edildi.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda T.T. ve K.E'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlüler, cezaları yüzlerine okunduktan sonra cezaevine gönderildi.
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