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        Samsun'da hafif ticari aracın park halindeki 3 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Terme ilçesinde, hafif ticari aracın park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 17:02 Güncelleme: 15.03.2025 - 17:03
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        Samsun'da hafif ticari aracın park halindeki 3 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde, hafif ticari aracın park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        S.D. yönetimindeki 55 ADA 597 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolunda kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca çarptı.

        Kazada sürücü ile beraberindeki İ.H. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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