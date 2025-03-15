Samsun'da hafif ticari aracın park halindeki 3 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde, hafif ticari aracın park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Terme ilçesinde, hafif ticari aracın park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
S.D. yönetimindeki 55 ADA 597 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolunda kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca çarptı.
Kazada sürücü ile beraberindeki İ.H. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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