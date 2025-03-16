Samsun'da "hırsızlık" ve "silahlı tehdit" suçlarından aranan firari hükümlü yakalandı

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "silahla tehdit" suçlarından hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden hastane kontrolü sırasında firar eden S.K'nin (38) saklandığı adresi belirledi.

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