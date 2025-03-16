Samsun'da kendini ırmak kenarında silahla yaralayan kişi hastaneye başvurdu
Samsun'un Bafra ilçesinde, balık tutmak için gittiği yerde yanlışlıkla kendini silahla yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, balık tutmak için gittiği yerde yanlışlıkla kendini silahla yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Bafra Kızılırmak Nehri kıyısında balık avlamaya giden 53 yaşındaki Adem Y., yanındaki silahın kazara ateş alması sonucu sağ bacağından yaralandı.
Olayın ardından kendi imkanlarıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne başvuran Adem Y., burada tedavi altına alındı.
İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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