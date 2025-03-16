Samsun'da kendini ırmak kenarında silahla yaralayan kişi hastaneye başvurdu

Olayın ardından kendi imkanlarıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne başvuran Adem Y., burada tedavi altına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, balık tutmak için gittiği yerde yanlışlıkla kendini silahla yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı.

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