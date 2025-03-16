Çarşamba'da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Muhammed Ali M.(18) idaresindeki 52 AFL 933 plakalı motosiklet, Samsun-Ordu kara yolu üzeri Dörtyol mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Muhammed Ali M. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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