Canik'te geleneksel ramazan eğlenceleri sürüyor

Samsun'un Canik ilçesinde, Canik Belediyesi tarafından düzenlenen "Canik Şehr-i Ramazan Serüveni" etkinlikleri devam ediyor.

Canik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede geleneksel hale getirilen Canik Şehr-i Ramazan Serüveni'ni bu yıl da sürdürdüklerini belirterek, sahne gösterileri, ödüllü yarışmalar, bilim şovları ve çeşitli etkinliklerle vatandaşları bir araya getirdiklerini aktardı.

Ramazan ayı boyunca mahallelere kurulan etkinlik çadırında birçok gösteri, eğitici ve eğlenceli aktivite düzenlediklerini vurgulayan Sandıkçı, etkinlik çadırının ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde yer alacağını bildirdi.

Sandıkçı, "Canik Şehr-i Ramazan Serüveni'yle geleneklerimizi yaşatıyor, gelecek nesillere aktarıyoruz. Etkinlikler çocuklarımız ve kıymetli hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle devam ediyor." ifadelerini kullandı.