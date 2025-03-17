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        Samsun'da "Ora" ve "Bir Sır" isimli kişisel heykel sergileri açıldı

        Samsun'da "Ora" ve "Bir Sır" isimli kişisel heykel sergileri beğeniye sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 15:41 Güncelleme: 17.03.2025 - 16:09
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        Samsun'da "Ora" ve "Bir Sır" isimli kişisel heykel sergileri açıldı
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        Samsun'da "Ora" ve "Bir Sır" isimli kişisel heykel sergileri beğeniye sunuldu.

        Atatürk Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Karabey Tekin'in "Ora" isimli kişisel sergisinde, akrilik boya, koli ve ambalajlardan oluşan 15 eser yer alıyor.

        Karabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserlerini karışık teknikle oluşturduğunu belirterek, "Çalışmamı ilk defa sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Eserlerde yaşanmışlıkların izini taşıyan, yaşayanların bırakıp gittiği ancak anılarına tanıklık eden evlerin yaşaması, yaşatması ve dönüştürmesini yansıtmaya çalıştım. Aile, ait olma, kimlik gibi kavramları izleyenlere yeniden sorgulatmayı amaçladım." diye konuştu.

        "Bir Sır" isimli heykel sergisini açan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Merve Duydu ise 15 eserini alçı ve polyester kullanarak oluşturduğunu belirtti.

        Yaşamın kaynağı olan ruhun deneyimlediği bütün hisleri insanın zihninde depoladığını ifade eden Duydu, "Duygular, hissedilenler, hayal gücü ve bilinçaltı ruhla ilişkilendirildiğinde sonsuzluğu da beraberinde getirmektedir. Var olanın özünü görünür kılmayı amaçlayan sergide, bireyin içsel çelişkilerine, duygusal yorgunluk süreçlerine odaklanılmıştır." ifadelerini kullandı.

        Sanatseverler Atatürk Kültür Merkezi'ndeki iki sergiyi de 23 Mart'a kadar gezebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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