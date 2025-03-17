Samsun'da kayıp zihinsel engelli şahıs bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan zihinsel engelli kişi bulundu. .
Samsun'un Bafra ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan zihinsel engelli kişi bulundu. .
Harız Mahallesi'nde ikamet eden zihinsel engelli Satılmış Olgun (48) sabah saatlerinde evinden ayrılarak kayboldu.
Olgun'dan haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kayıp vatandaşı bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Komando Timi, iz takip köpeği, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Asayiş Timleri ile Samsun AFAD ekipleri, bölgede arama tarama faaliyeti yürüttü.
Ekipler, Olgun'un en kısa sürede bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Kayıp şahsın bulunması için bölgedeki vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.
Engelli şahıs akşam saatlerinde ilçe merkezi Fatih Mahallesi Ali Kale Caddesi üzerinde bir marketin önünde bulundu.
Olgun, ambulansla kontrol amaçlı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu, yapılacak kontrollerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.
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