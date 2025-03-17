Samsun'da kayıp zihinsel engelli şahıs bulundu

Kayıp şahsın bulunması için bölgedeki vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.

Ekipler, Olgun'un en kısa sürede bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Komando Timi, iz takip köpeği, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Asayiş Timleri ile Samsun AFAD ekipleri, bölgede arama tarama faaliyeti yürüttü.

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