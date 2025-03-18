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        Havza'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Samsun'un Havza ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:59 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:00
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        Havza'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        Samsun'un Havza ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        İlk Kıvılcım Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende, Şehitlik Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

        Törene, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Teğmen Feride Paşayiğit, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ile diğer ilgililer katıldı.

        Saat tarafından günün anlam ve önemine yönelik yapılan konuşmanın ardından ilçe mezarlığında geçilerek burada Kuran-ı Kerim tilaveti ardından şehitler için dua edildi.

        İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından yapılan duanın ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

        Daha sonra ise etkinlikler kapsamında Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa geçildi.

        Program saygı duruşu, İstiklal Marşının ve Kuran-ı Kerim Tilavetinin okunması ile başladı.

        Günün anlam ve önemine dair konuşmanın ardından programda öğrenciler tarafından şiir, oratoryo, gölge oyunu sahnelendi.

        Etkinlikler kapsamında son olarak Havza Müftülüğü tarafından Kevser Camiinde şehitler için Kuran- Kerim tilavetinin ardından Mevlit okutuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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