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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Samsun'un Bafra ve Salıpazarı ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:07 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:24
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        Samsun'un Bafra ve Salıpazarı ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Bafra Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.

        Şehitler için duaların edildiği törende, kabirlere karanfil bırakıldı.

        Belediye Kültür Merkezi'nde devam eden törende, Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri "Çanakkale Geçilmez" isimli oratoryo gösterisi sunuldu.

        Programa, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Garnizon Komutanı Piyade Albay Evren Esin, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tokur, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kurumlarının temsilcileri katıldı.

        - Salıpazarı

        Salıpazarı ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yaptı.

        Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden programda öğrencilerin hazırladığı resim sergisi gezildi.

        Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen gösteri ve okunan şiirlerin ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

        Programa, Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toroman, İlçe Müftüsü Furkan Avcı, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, CHP İlçe Başkanı Şükrü Şimşek, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Adem Osma, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aydoğdu, Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy, gaziler, şehit yakınları, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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