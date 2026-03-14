        Samsun Gençlik Platformu "Taşacak Bu Deniz" oyuncularıyla söyleşi düzenledi

        Samsun Gençlik Platformu, "Taşacak Bu Deniz" dizisi oyuncularıyla söyleşi organize etti.

        Giriş: 14.03.2026 - 21:41 Güncelleme:
        Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde, Yeşilay Samsun Şubesi yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerinin katılımıyla düzenlenen söyleşide, Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncularından olan ve "Hıdır" karakterini canlandıran Erkan Yüce, "Temel Kaptan" karakterine hayat veren Ali Kemal Yılmaz, "Kadir Başkomiser" karakterini canlandıran Özgür Yolcu ve "Akça Kız" rolünde oynayan Naz Günay gençlerle bir araya geldi.


        Erkan Yüce, buradaki konuşmasında, bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın önemli olduğunu belirterek, "Bir kişinin hayatına bile dokunabilirsek bizim için büyük mutluluk olur. Bu noktada Yeşilay gönüllülerinin yürüttüğü çalışmalar çok kıymetli." dedi.

        Ali Kemal Yılmaz, bağımlılıklardan uzak bir yaşamın önemine dikkati çekerek, "En güzel bağımsızlık, bağımlılıklarla mücadele etmektir." ifadesini kullandı.

        Özgür Yolcu, bağımlılıkla mücadelede sporun, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ve sosyal faaliyetlere katılımın önemine vurgu yaparak, "Gençlerin sporla ve sosyal etkinliklerle daha fazla buluşması bu mücadelede önemli bir yer tutuyor." diye konuştu.

        Naz Günay, bağımlılığın yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorun olduğuna işaret ederek, "Toplumun tüm kesimlerinin Yeşilay çalışmalarına destek vermesi gerekiyor." dedi.

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de sanatçıların bağımlılıkla mücadeleye verdiği desteğin önemli olduğunu belirterek şunları ifade etti:


        "Sanatçıların gençlerle bir araya gelerek bağımlılıkla mücadele konusunda mesaj vermesi çok kıymetli. Gençlerimizin doğru rol modellerle buluşması ve bu konuda farkındalık kazanması bizim için büyük önem taşıyor. Bu mücadelede sivil toplum kuruluşlarının, gönüllülerin ve sanatçıların desteği çok önemli."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İlber
        İlber
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı

        Samsun'da sağlık çalışanları Tıp Bayramı'nı kutladı ardından iftarda buluşt...
        Samsun'da sağlık çalışanları Tıp Bayramı'nı kutladı ardından iftarda buluşt...
        Samsun'da "Ümmet İftarı" düzenlendi
        Samsun'da "Ümmet İftarı" düzenlendi
        Samsun'a 1,8 milyar lira bütçeli 162 eğitim yatırımı kazandırıldı
        Samsun'a 1,8 milyar lira bütçeli 162 eğitim yatırımı kazandırıldı
        Samsun'da eğitime 1,8 milyar liralık yatırım
        Samsun'da eğitime 1,8 milyar liralık yatırım
        Interpol tarafından Rusya'da yakalanan cinayet zanlısı Samsun'a getirildi
        Interpol tarafından Rusya'da yakalanan cinayet zanlısı Samsun'a getirildi
        Kıbrıs gazisi Adiloğlu'nun cenazesi Samsun'da toprağa verildi
        Kıbrıs gazisi Adiloğlu'nun cenazesi Samsun'da toprağa verildi