Samsun Gençlik Platformu "Taşacak Bu Deniz" oyuncularıyla söyleşi düzenledi

Samsun Gençlik Platformu, "Taşacak Bu Deniz" dizisi oyuncularıyla söyleşi organize etti.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde, Yeşilay Samsun Şubesi yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerinin katılımıyla düzenlenen söyleşide, Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncularından olan ve "Hıdır" karakterini canlandıran Erkan Yüce, "Temel Kaptan" karakterine hayat veren Ali Kemal Yılmaz, "Kadir Başkomiser" karakterini canlandıran Özgür Yolcu ve "Akça Kız" rolünde oynayan Naz Günay gençlerle bir araya geldi.





Erkan Yüce, buradaki konuşmasında, bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın önemli olduğunu belirterek, "Bir kişinin hayatına bile dokunabilirsek bizim için büyük mutluluk olur. Bu noktada Yeşilay gönüllülerinin yürüttüğü çalışmalar çok kıymetli." dedi.



Ali Kemal Yılmaz, bağımlılıklardan uzak bir yaşamın önemine dikkati çekerek, "En güzel bağımsızlık, bağımlılıklarla mücadele etmektir." ifadesini kullandı.



Özgür Yolcu, bağımlılıkla mücadelede sporun, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ve sosyal faaliyetlere katılımın önemine vurgu yaparak, "Gençlerin sporla ve sosyal etkinliklerle daha fazla buluşması bu mücadelede önemli bir yer tutuyor." diye konuştu.



Naz Günay, bağımlılığın yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorun olduğuna işaret ederek, "Toplumun tüm kesimlerinin Yeşilay çalışmalarına destek vermesi gerekiyor." dedi.



Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de sanatçıların bağımlılıkla mücadeleye verdiği desteğin önemli olduğunu belirterek şunları ifade etti:





"Sanatçıların gençlerle bir araya gelerek bağımlılıkla mücadele konusunda mesaj vermesi çok kıymetli. Gençlerimizin doğru rol modellerle buluşması ve bu konuda farkındalık kazanması bizim için büyük önem taşıyor. Bu mücadelede sivil toplum kuruluşlarının, gönüllülerin ve sanatçıların desteği çok önemli."

