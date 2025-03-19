Samsun'dan kısa kısa

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının bölgedeki ulaşımı olumsuz etkilememesi için ekipler önlemlerini alırken, vatandaşlar kış şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının belirli aralıklarla sürebileceğini belirtti.

- Yakakent ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı yapıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 110. yıl dönümünde, Yakakent Kaymakamlığı, Yakakent Belediyesi ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle şehit aileleri ve gaziler onuruna Yakakent'te iftar programı düzenlendi.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, iftara Yakakent Kaymakamı Selver Esra Arık, Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş ile kurum amirleri, mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Programda, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelinerek birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, yaptığı konuşmada, "18 Mart, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan uğruna gösterdiği eşsiz kahramanlığın simgesidir. Çanakkale'de yazılan destan, milletimizin birlik ve beraberliğinin en büyük göstergelerindendir. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Rabbim vatanımızı korusun." dedi.

- Havza'da kaçak yapılar yıkılıyor

Havza ilçesinde Belediye ekipleri İmaret Mahallesi'nde kaçak inşa edildiği ve ruhsatsız olarak işletildiği gerekçesi ile bir süredir mühürlü olan iş yerini yıktı.

Havza Belediyesi tarafından 2014 yılında İmaret Mahallesi'nde inşaat ruhsatı alınmadan inşa edilerek yine ruhsatsız olarak işletildiği tesit edilen 2 katlı iş yerini mühürlendi.

Hakkında yıkım kararı alınan kaçak iş yeri yasal işlemleri tamamlanmasının ardından Havza Belediyesine bağlı ekiplerce iş makinesi ile yıkıldı.