Bafra'da üzerinde silah bulunan 7 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda, 5 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 177 fişek ve 5 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, Sarıköy, Evrenuşağı, Lengerli, Karaburç, Koşuköyü Mahallelerinde, G.Ç.(26), Ç.Ç.(20), H.Y.(62), M.S.(61), C.S.(33), Ö.S.(32) ile C.K.(46) isimli şüphelilerin adres ve üzerlerinde arama yaptı.

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