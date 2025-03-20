Bafra'da üzerinde silah bulunan 7 şüpheli yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde silahla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde silahla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokan" şüphelilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlattı.
Bu kapsamda jandarma ekipleri, Sarıköy, Evrenuşağı, Lengerli, Karaburç, Koşuköyü Mahallelerinde, G.Ç.(26), Ç.Ç.(20), H.Y.(62), M.S.(61), C.S.(33), Ö.S.(32) ile C.K.(46) isimli şüphelilerin adres ve üzerlerinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda, 5 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 177 fişek ve 5 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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