Samsun itfaiyesi 17 ilçede denetimlerini sürdürüyor

–Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yangın güvenliğini artırmak amacıyla denetim ve eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun’un 17 ilçesinde yürütülen denetimler kapsamında, otel, motel, yurt, pansiyon, yaşlı bakımevleri ve huzurevleri gibi konaklama amaçlı binaların yanı sıra, kamu binaları ile toplanma alanlarında incelemeler gerçekleştiriliyor.

Ekipler, son bir ayda 323 binada denetim yaparken, mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere eksikliklerini gidermeleri için ek süre tanıdı.

Verilen süre içinde gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde ilgili idareye bildirimde bulunularak işletmelerin geçici olarak mühürlenmesi sağlanıyor.

Denetimlerde, yangın güvenliği ekipmanları, acil çıkış yolları, aydınlatma sistemleri ve acil durum planları gibi kriterler titizlikle incelenirken, iş yeri sahipleri ve çalışanlara yönelik yangın güvenliği eğitimleri de veriliyor.

Açıklamada, bu denetimlerin, yangın risklerini en aza indirmeyi ve vatandaşların güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı amaçladığı vurgulandı.