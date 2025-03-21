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        Samsun'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor

        Samsun'un Canik ilçesinde tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:56 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:05
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        Samsun'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor
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        Samsun'un Canik ilçesinde tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapıldı.

        Canik Belediyesi ekipleri, kahverengi kokarcanın kışlak olarak belirlediği alanlarda, ahır ve ağıllarda belirli periyotlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, zararlının tarımsal üretimde oluşturduğu riskin en aza indirilmesi hedefleniyor.

        İlçede öncelikli olarak belirlenen 29 mahallede ilaçlama çalışmalarının tamamlandığını bildiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Diğer mahallelerimizde de ilaçlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kahverengi kokarca böceğinin kışlak dönemi sonrası üremesini engellemek ve tarımsal verimliliğe olan zararını önlemek amacıyla ilaçlama çalışmalarımızı düzenli periyotlarla sürdüreceğiz." dedi.

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        Galeri

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