Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, şüpheli T.Y. (23), A.S. (24) ve A.A'nın (24) adreslerinde yaptıkları aramada, 336 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.