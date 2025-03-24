Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ve Havza ilçelerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ve Havza ilçelerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde İ.S'nin adresine operasyon düzenledi.
Ekiplerin adreste yaptığı aramada, 140 gram sentetik uyuşturucu, 15 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli İ.S, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.
Havza'da da polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 21 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Sürücü N.I. uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan gözaltına alındı.
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