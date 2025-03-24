Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza Ziraat Odası Başkan Genç'ten çiftçilere ÇKS ürün güncellemesi hatırlatması

        Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme başvurularının 15 Nisan 2025 tarihlerine kadar yapması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 14:56 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza Ziraat Odası Başkan Genç'ten çiftçilere ÇKS ürün güncellemesi hatırlatması
        ABONE OL

        Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme başvurularının 15 Nisan 2025 tarihlerine kadar yapması gerektiğini belirtti.

        Genç, 2025 üretim yılı için ÇKS ürün güncelleme başvurularının 15 Mart tarihi itibari ile başladığını hatırlatarak, "Çiftçilerimiz bu işlemi Ziraat Odamızdan ya da e-Devlet üzerinden online olarak yapabilir. e-Devlet üzerinden yapan çiftçiler Ziraat Odası kayıtlarına da işletmek zorunda. Aynı zamanda kayıt güncelleme işlemini çiftçilerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze şahsen başvurarak gerçekleştirebilir." dedi.

        Ürün güncelleyecek çiftçilerin işlemlerini bir an evvel yapmasını tavsiye ederek, şunları kaydetti:

        "İşimizi son güne bırakmayalım. Olası olumsuzluklar ile karşılaşmamak adına bir an evvel ürün güncellemesi yapacak çiftçilerimiz güncellemelerini yaparak tarımsal desteklemelerden yararlanmak adına üretim planlamasında yerini almalı. Her zaman çiftçinin yanında olan Havza Ziraat Odası olarak bu konunda da odamızda görevli arkadaşlarımız çiftçilerimizin hizmetinde."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Ağabey kardeşini katletti! 'Kanlı' miras!
        Ağabey kardeşini katletti! 'Kanlı' miras!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        İmparator Montella!
        İmparator Montella!
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!

        Benzer Haberler

        İlkadımlı minikler Ramazan Çocuk Şenliği'nde eğlendi
        İlkadımlı minikler Ramazan Çocuk Şenliği'nde eğlendi
        Canik Belediyesi'nden kentsel dönüşümde taşınma desteği
        Canik Belediyesi'nden kentsel dönüşümde taşınma desteği
        Samsun'da düzenlenen operasyonda biri hükümlü 2 kişi yakalandı
        Samsun'da düzenlenen operasyonda biri hükümlü 2 kişi yakalandı
        Samsun'da koltuğa saklanan sentetik uyuşturucu narkotik köpek "Tony"den kaç...
        Samsun'da koltuğa saklanan sentetik uyuşturucu narkotik köpek "Tony"den kaç...
        Koltuğun içinden 800 gram metamfetamin çıktı
        Koltuğun içinden 800 gram metamfetamin çıktı
        Samsun'da cep telefonu hırsızlığı şüphelisi yakalandı
        Samsun'da cep telefonu hırsızlığı şüphelisi yakalandı