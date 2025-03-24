Havza Ziraat Odası Başkan Genç'ten çiftçilere ÇKS ürün güncellemesi hatırlatması

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme başvurularının 15 Nisan 2025 tarihlerine kadar yapması gerektiğini belirtti.

Genç, 2025 üretim yılı için ÇKS ürün güncelleme başvurularının 15 Mart tarihi itibari ile başladığını hatırlatarak, "Çiftçilerimiz bu işlemi Ziraat Odamızdan ya da e-Devlet üzerinden online olarak yapabilir. e-Devlet üzerinden yapan çiftçiler Ziraat Odası kayıtlarına da işletmek zorunda. Aynı zamanda kayıt güncelleme işlemini çiftçilerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze şahsen başvurarak gerçekleştirebilir." dedi.

Ürün güncelleyecek çiftçilerin işlemlerini bir an evvel yapmasını tavsiye ederek, şunları kaydetti:

"İşimizi son güne bırakmayalım. Olası olumsuzluklar ile karşılaşmamak adına bir an evvel ürün güncellemesi yapacak çiftçilerimiz güncellemelerini yaparak tarımsal desteklemelerden yararlanmak adına üretim planlamasında yerini almalı. Her zaman çiftçinin yanında olan Havza Ziraat Odası olarak bu konunda da odamızda görevli arkadaşlarımız çiftçilerimizin hizmetinde."