Çarşamba Belediyesi'nden ilçe protokolüne iftar

Çarşamba Belediyesi tarafından protokol üyelerine iftar yemeği düzenlendi.

İlçede bulunan bir restoranda düzenlenen iftar programına, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, Çarşamba belediye meclis üyeleri, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

İftar yemeğinde konuşma yapan Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, “Çarşambamızda kamu kurumlarımızla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Çarşambalı hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu günde Çarşambamızda hizmet veren kamu kurumlarımızla, odalarımızla, STK’larımızla ve hayırseverlerimizle bir araya gelmek istedik. Davetimizi kırmayarak bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.