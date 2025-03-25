Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Çarşamba Belediyesi'nden ilçe protokolüne iftar

        Çarşamba Belediyesi tarafından protokol üyelerine iftar yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 09:22 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çarşamba Belediyesi'nden ilçe protokolüne iftar
        ABONE OL

        Çarşamba Belediyesi tarafından protokol üyelerine iftar yemeği düzenlendi.

        İlçede bulunan bir restoranda düzenlenen iftar programına, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, Çarşamba belediye meclis üyeleri, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

        İftar yemeğinde konuşma yapan Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, “Çarşambamızda kamu kurumlarımızla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Çarşambalı hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu günde Çarşambamızda hizmet veren kamu kurumlarımızla, odalarımızla, STK’larımızla ve hayırseverlerimizle bir araya gelmek istedik. Davetimizi kırmayarak bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Sofralık yumurta ihracatında fon kesintisi yükseltildi
        Sofralık yumurta ihracatında fon kesintisi yükseltildi
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?

        Benzer Haberler

        Alaçam Belediyesi çocuklara özel iftar programı düzenlendi
        Alaçam Belediyesi çocuklara özel iftar programı düzenlendi
        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Davutoğlu: Başbakanlıktan ayrılma sebebim yolsuzluk ile mücadeledir
        Davutoğlu: Başbakanlıktan ayrılma sebebim yolsuzluk ile mücadeledir
        MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Enflasyon kalıcı bir şekilde düşmeye başladı
        MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Enflasyon kalıcı bir şekilde düşmeye başladı
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Samsun'da partisinin iftar program...
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Samsun'da partisinin iftar program...
        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı iftar programı düzenledi
        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı iftar programı düzenledi